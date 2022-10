Scontro tra due centauri mentre viaggiano insieme al gruppo: motociclista grave in ospedale

E' in gravi condizioni il centauro che sabato pomeriggio, attorno alle 16, è stato protagonista di un incidente verificatosi a Vecchiazzano. L'uomo, un 50enne forlivese, stava viaggiando in sella a una Kawasaki in direzione Forlì insieme a un gruppo di altri motociclisti quando, improvvisamente, il suo bolide avrebbe urtato una seconda moto guidata da un uomo di Castrocaro. Nel contatto, entrambi i motociclisti sono rovinati a terra, con il forlivese finito poi nel fossato a lato della strada.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza, auto medica ed elicottero, con il quale il ferito più grave - il 50enne forlivese - è stato portato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Più lievi le ferite dell'altro centauro, portato comunque in ospedale. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale.