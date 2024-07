Investe l'amico che attraversa al termine della serata passata assieme: gravissimo un giovane

Un gravissimo incidente stradale ha mandato all'ospedale Bufalini di Cesena, in coma, un giovane di 27 anni di Santa Sofia. E' quanto si è verificato nella notte tra sabato e domenica nel paese della valle del Bidente, a pochi passi dalla piazza centrale. E' successo tutto tra le 2.30 e le 3 di notte.

Due ragazzi di Santa Sofia avrebbero trascorso la serata assieme. Poi al termine della serata si sono salutati: uno, 21 anni, è salito a bordo della sua vettura Ford Fiesta, mentre l'altro si è incamminato a piedi in direzione opposta. Secondo quanto emerso, la vettura avrebbe percorso poche decine di metri per fare inversione di marcia, poi una volta fatta la manovra si è ritrovata a pochi passi dall'amico, che in quel momento stava attraversando la strada nelle vicinanze delle strisce pedonali.

L'impatto è avvenuto sulla provinciale Bidentina a pochi passi dal ponte sul Bidente e alla piazza, di fronte alla filiale Unicredit di Santa Sofia. La vettura condotta dal 21enne ha falciato il 27enne, l'amicvo salutato poco prima, caricandolo sul cofano e poi sbalzandolo indietro. Nell'impatto il 27enne ha battuto la testa ed è rimasto a terra esanime. Sul posto si sono portati i soccorritori del 118 e i carabinieri. Il giovane è stato quindi portato in condizioni critiche all'ospedale Bufalini di Cesena. Sotto choc il conducente del veicolo. La ricostruzione della dinamica del sinistro è in mano ai carabinieri.