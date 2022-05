Auto distrugge una recinzione e sfonda la finestra di una casa: incidente stradale nella notte a Forlì

Schianto nella notte tra sabato e domenica a Forlì, in via Biagio Bernardi. Intorno alle 1.20 un'auto con a bordo due persone ha impattato contro un'abitazione, finendo all'interno del giardino e sfondando anche una finestra. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e alle forze dell'ordine per i rilievi di rito, sono giunti i Vigili del Fuoco di Forlì che hanno provveduto a mettere in sicurezza La Bmw Serie 1 tramite l'ausilio dell'autogru ed hanno assistito il personale sanitario, intervenuto con due ambulanze e l'automedica, nel soccorrere i due occupanti del veicolo. Per le operazioni si è resa necessaria la chiusura al traffico della via. Sul posto due pattuglie dei Carabinieri.