Travolto da un'auto e scaraventato nel fosso profondo tre metri: trasportato al Bufalini

Ancora un incidente stradale nelle strade del Forlivese. E' successo nella tarda mattinata di lunedì, intorno alle 13, in via Ceredi, nel comune di Bertinoro. Per cause in fase d'accertamento agli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, un pedone è stato investito da un'auto. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, poichè il pedone, dopo il contatto, è stato scaraventato nel fossato di circa 3 metri a lato della strada. Il personale del 115 ha provveduto al recupero del ferito con una barella toboga, corde di soccorso e scala Italiana per poi affidarlo al personale di Romagna Soccorso. Il ferito è stato poi trasportato col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.