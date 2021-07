Travolta da un'auto il giorno prima del compleanno: la 56enne è fuori pericolo

Lo stesso conducente era rimasto coinvolto in un simile incidente alcuni anni fa in via Bertini

Non è in pericolo di vita la donna investita martedì sera da un'auto mentre stava attraversando sulle strisce pedonali in viale Gramsci, all'altezza di via Marconi. L'incidente è avvenuto il giorno prima del 56enne compleanno e, vista la dinamica del sinistro, può considerarsi un'autentica miracolata. La donna infatti era stata travolta da una "Fiat Punto" vecchio modello, condotta da un anziano, e trascinata per diversi metri prima che il conducente si fermasse. Liberata dai Vigili del Fuoco, in quanto incastrata sotto la vettura, ed affidata alle cure dei sanitari del 118, la malcapitata è stata trasportata d'urgenza all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Qui il personale medico le ha riscontrato traumi e fratture, con prima prognosi di 40 giorni.

A ricostruire la dinamica del sinistro gli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna era appena uscita da un locale, dove aveva acquistato delle sigarette, quando ha cominciato ad attraversare la carreggiata sulle linee zebrate per raggiungere la sua auto in sosta. Nel mentre è sopraggiunta la "Fiat Punto", che l'ha colpita. Secondo quanto appurato dalle forze dell'ordine, lo stesso conducente era rimasto coinvolto in un simile incidente alcuni anni fa in via Bertini.