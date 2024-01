Vigilante ferito in un incidente, i sindacati: "Controllare le auto di servizio e il rispetto dei turni di riposo"

Le organizzazioni sindacali di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl Romagna e Uiltucs-Uil chiedono più sicurezza per le guardie giurate e ricordano che l'incidente avvenuto questa notte in via del Bosco mentre il vigilante era in servizio è a tutti gli effetti "un grave infortunio sul lavoro", in quanto "una guardia giurata è rimasta gravemente ferita nello svolgimento delle proprie mansioni". Scrivono Ana Laura Cisneros (Filcams), Michele Dall’Ara (Fisascat) e Anna Lisa Pantera (Uiltucs):"Esprimiamo sostegno e vicinanza al lavoratore coinvolto e alla sua famiglia e chiediamo urgenti verifiche sull’accaduto".

Le organizzazioni sindacali hanno inviato richiesta urgente all’Istituto di vigilanza per chiarire la dinamica e pretendere, quanto prima, provvedimenti mirati ad evitare che altri eventi di questa natura tornino a ripetersi. "Il settore della vigilanza privata è da sempre un settore ad alto rischio, dove i lavoratori sempre più spesso effettuano estenuanti e disagiati turni di lavoro. Nello svolgimento del proprio lavoro diventano quindi di fondamentale importanza non solo il buon funzionamento delle attrezzature messe a disposizione, e gli automezzi aziendali, ma anche il rispetto delle normative legate ai riposi giornalieri e settimanali che garantiscano un buon riposo psicofisico degli addetti. Le organizzazioni sindacali convocheranno i lavoratori interessati in assemblee sindacali al fine di sensibilizzare e ribadire l’importanza di segnalare situazioni a rischio, per garantire la tutela della salute e sicurezza di tutti", concludono i tre sindacalisti.