Rocambolesco schianto nella zona industriale: dopo lo scontro un'auto finisce ruote all'aria

Rocambolesco schianto nel primo pomeriggio di mercoledì nella zona industriale di Coriano, a Forlì. Per cause in fase d'accertamento alla Polizia Locale sono venute a collisione due auto in via Meucci, in corrispondenza dell'incrocio con via Galvani e Bellenghi. A seguito dell'urto una delle due vetture, una "Fiat Panda", è finite ruote all'aria su di un fianco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad estrarre dall'abitacolo il conducente rimasto intrappolato, affidandolo al personale sanitario del 118, presente sul posto anche con un'auto medicalizzata. Le sue condizioni comunque non destano preoccupazioni.

Un particolare del sinistro