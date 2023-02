Incidenti senza fine, bruttissimo scontro sulla Lughese: due ferite. Evitata una fuga di gpl

Weekend di gravi incidenti sulle strade del Forlivese. Dopo quello di venerdì sera in Tangenziale a Pieveacquedotto, nel quale è rimasto gravemente ferito un 69enne di Lugo, e quello della nottata tra venerdì e sabato a Villafranca dove ha perso la vita un anziano di 84 anni (a quanto pare riconducibile ad un malore), la Lughese è stata teatro di un altro bruttissimo schianto, nel quale sono rimaste coinvolte due auto.

Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di sabato, poco prima delle 13.30. La dinamica dei fatti è al vaglio della Polizia Locale, con gli agenti del reparto infortunistica che dovranno stabilire le cause dello scontro, un tamponamento tra una "Nissan" con a bordo due ragazze ed una "Opel Zafira" condotta da un uomo. A seguito dell'impatto la "Nissan" è stata proiettata fuori strada.

La peggio l'hanno riportata le due giovani, anche se fortunatamente non hanno riportato gravi lesioni: entrambe sono state prese in cura dai sanitari del 118, che hanno provveduto al trasporto all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" per gli accertamenti del caso. Illeso l'altro conducente.

Sul posto hanno operato anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i due mezzi, uno dei quali alimentato a Gpl, evitando una fuoriuscita di gas. Per consentire le operazioni di soccorso, è stato necessario interrompere la circolazione stradale.

Nelle foto i Vigili del Fuoco sul luogo del sinistro