Fondo stradale viscido, sfilza di incidenti stradali nella serata di sabato: feriti lievi. Un conducente in stato di ebrezza

Sfilza di incidenti stradali nella serata di sabato nel giro di poche ore. A metterci lo zampino, con ogni probabilità, è stato il fondo stradale reso viscido dalle piogge e dall'umidità della giornata, assieme al freddo, con temperature prossime a zero gradi che potrebbero aver reso l'asfalto ancora più scivoloso, dopo un lungo periodo in cui le medie stagionali erano più alte, evitando così anche questo tipo di incidentalità stradale. In un caso c'è stato, però, anche il contributo dello stato di ebrezza al volante.

Intorno alle 20.15 di sabato si è così registrato un incidente stradale tra due autovetture, a Ricò, nel comune di Meldola, lungo la strada provinciale 4 del Bidente. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto alla messa in sicurezza dei due veicoli coinvolti nello schianto frontale. Sul posto i sanitari di Romagna Soccorso, che hanno portato i feriti non gravi in ospedale, e i Carabinieri per i rilievi. Sempre in val Bidente si è registrata un'uscita autonoma nel comune di Santa Sofia, con feriti lievi.

Circa un'ora dopo, intorno alle 21 si è verificata un'uscita di strada di un altro veicolo, che ha terminato la sua corsa in un fosso laterale, in via Bianco da Durazzo. La squadra dei pompieri, in collaborazione con i sanitari di Romagna Soccorso, ha provveduto così all'estrazione del conducente dal veicolo danneggiato. Non risultato feriti. Sul posto i Carabinieri per gli adempimenti di competenza in merito alla guida in stato di ebrezza.

Incidente, infine, anche a Predappio, poco prima delle 2 di notte. I Vigili del Fuoco di Forlì in questo caso sono intervenuti sulla strada provinciale 3 del Rabbi. La squadra sul posto tramite l'utilizzo di cesoie e divaricatore ha provveduto, in collaborazione con il personale del 118, ad estrarre una persona incastrata all'interno di un veicolo ribaltato a lato della strada. L'incidente è stato rilevato dai carabinieri. Anche in questo caso il ferito è stato portato in ospedale.