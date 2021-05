Investita da un furgone mentre attraversa sulle strisce: trasportata al Bufalini

Investita da un furgone mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. Un'anziana di 79 anni è rimasta ferita in un incidente stradale verificatosi a Predappio giovedì mattina, intorno alle 10, in via Matteotti, all'altezza dell'ufficio postale. Per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri, la donna è stata colpita dal veicolo mentre si trovava sulle linee zebrate. Soccorsa dal personale sanitario del 118, è stata trasportata con un'ambulanza con "codice rosso" al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Fortunatamente non è in pericolo di vita.