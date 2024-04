Travolto da un'auto durante la passeggiata col cane, muore tifoso del Forlì. "In ospedale voleva sapere come andava la squadra"

Incidente con esito mortale in via Persiani, a San Martino in Strada. Il dramma si è consumato la sera dell'8 aprile, con la vittima deceduta dopo alcuni giorni di agonia all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Il cuore del 77enne Pasquale Zanetti si è spento il 16 aprile. Troppo gravi le lesioni riportate dopo esser stato travolto da un'auto mentre passeggiava col proprio cane. Per chiarire la dinamica dei fatti, riportati nell'edizione di lunedì de "Il Resto del Carlino", sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Forlì. Come atto dovuto l'automobilista è stato indagato per "omicidio stradale". Nell'incidente è morto anche il cane che portava a passeggio.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Già fissati i funerali, che si terranno martedì alle 15 alla chiesa di Santa Maria Assunta di Carpena. Lascia la moglie e due figli. Zanetti, ex macellaio, era un gran tifoso del Forlì, come ricorda anche il nostro collaboratore sportivo Matteo Tartaretti: "Era una persona amata da tutti per la sua gentilezza. Amava il Forlì ed era sempre presente allo stadi, sia in casa che in trasferta. Quando era in ospedale voleva sapere come era andata la partita del Forlì. I Club Alberto Calderoni e Club Rabbiosi Forlì lo piangono e lo hanno omaggiato con una sciarpa e un mazzo di fiori".