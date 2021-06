L'Apecar si ribalta dopo il tamponamento: paura sulla Tosco-Romagnola

Paura venerdì mattina per un incidente stradale verificatosi lungo la Statale 67 Tosco-Romagnola, nel tratto che prende il nome di via Firenze, a San Varano. Per cause in fase d'accertamento agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale, una Peugeot 206 ha tamponato una "Ape Car", innescandone il cappottamento. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 7 all'altezza del chilometro 187, nei pressi del supermercato "A&O".

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre dall'abitacolo il conducente dell'Apecar e due ambulanze del 118, che hanno trasportato i feriti al vicino ospedale "Morgagni-Pierantoni". Fortunatamente le loro condizioni di salute non erano gravi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi di legge.