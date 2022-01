L'auto si ribalta e finisce nel fosso al lato della carreggiata, intervengono i Vigili del fuoco

Rocambolesco incidente stradale sabato mattina a Forlì. Alle ore 8.20 una squadra del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Forlì-Cesena è intervenuta in via San Lazzaro per un incidente stradale. I vigili del fuoco hanno estratto e soccorso, in collaborazione con il personale di Romagna Soccorso, il conducente del veicolo, che si è ribaltato nel fosso al lato della strada. Sul posto presente la anche la Polizia Municipale di Forlì.