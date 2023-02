Lite dopo l'incidente: la coinvolta era ubriaca e guidava con una patente falsa

Guidava sotto l'effetto dell'alcol e senza patente. Una trentenne di origine straniera, residente in città, è stata denunciata a piede libero dagli agenti della Volantedella Polizia di Stato di Forlì. Il fatto è stato accertato durante un controllo svolto in città da una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura: gli agenti, notando alcune persone in lite per un incidente di lieve entità hanno accertato che la conducente di uno dei due veicoli coinvolti evidenziava chiari sintomi di alterazione.

Avendo rifiutato di prestare collaborazione per l’esame alcolimetrico, è stata deferita alla Procura per il reato connesso al rifiuto – più grave rispetto all’accertata ebbrezza – e la sua patente è stata ritirata. In questa fase gli agenti hanno notato alcune particolarità non del tutto conformi sul documento di guida, che è stato analizzato da uno specialista della Polizia Scientifica grazie alla cui professionalità è emersa la falsificazione.