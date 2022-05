Al culmine di una lite si lancia dal furgone in movimento e sbatte col capo: è grave

All'improvviso ha aperto lo sportello, lato passeggero, e si è lanciato dal furgone in movimento, rovinando sull'asfalto e battendo col capo contro il marciapiede a bordo strada. Un 26enne dell'est Europa, residente a Forlì, si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, dove è stato sottoposto ad un intervento chiurgico per ridurre un ematoma riportato al capo. L'episodio in questione, sul quale indagano i Carabinieri, si è verificato sabato pomeriggio, poco prima delle 15.30, a Meldola.

Teatro del fatto è via Della Repubblica, arteria caratterizzata da una serie di dossi da percorrere a bassa velocità per la presenza di scuole. Da una prima ricostruzione dei fatti, effettuata dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia bidentina, il giovane, dipendente di un'azienda agricola, si trovava a bordo di un furgone, condotto da un sessantenne forlivese, con il quale erano impegnati ad una serie di consegne.

Poi ci sarebbe stata un'accesa discussione, al culmine della quale il ragazzo si è lanciato dal mezzo. Immediato l'allarme al 118, che ha operato anche con l'elimedica giunta da Ravenna. Da qui il decollo verso il nosocomio cesenate, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Nel frattempo continuano le indagini degli uomini dell'Arma: gli investigatori hanno già ascoltato il sessantenne, che ha fornito la sua versione dei fatti.

Secondo la versione del forlivese, ascoltato fino a sabato sera, il giovane non gli avrebbe dato il tempo di accostare e fermarsi mentre erano impegnati ad ultimare delle consegne, lanciandosi dal furgone in moto. Fortunatamente la velocità non era particolarmente elevata, ma decisivo è stato il colpo dato col capo contro il marciapiede. Sabato sera il ragazzo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.