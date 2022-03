Schianto frontale di prima mattina sulla Bidentina: gravissima una ragazza

Un grave incidente si è verificato nella prima mattina di sabato, a Meldola. A entrare in collisione, intorno alle 6, sono state due auto che percorrevano la strada provinciale Bidentina a Meldola, con l'impatto avvenuto all'altezza della rocca della cittadina bidentina. Una probabile sbandata con conseguente invasione della corsia di marcia ha causato l'impatto frontale tra un'utilitaria, guidata da una giovane di 23 anni, di Meldola, e una Audi A6 con alcune persone a bordo. Poche le conseguenze dell'impatto per il conducente e gli occupanti dell'Audi, mentre l'auto della ragazza - che saliva verso monte - si è accartocciata. Soccorsa dal personale del 118 la ragazza è stata portata con un codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena, dove è stata ricoverata in terapia intensiva e sottoposta ad intervento chirurgico. Sul posto i carabinieri per i rilievi della dinamica.