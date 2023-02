Morta dopo 7 mesi di agonia, al vaglio l'accusa di omicidio stradale per il pirata della strada

Polizia Locale di Forlì al lavoro, in queste ore, per trasmettere all'autorità giudiziaria della Procura di Forlì gli ultimi atti dell'indagine relativa alla morte di Cristina Cardullo. Una volta che, infatti, perverrà il certificato di morte, con ogni probabilità le accuse nei confronti dell'anziano pirata della strada, che la travolse, si tramuteranno in omicidio stradale. L'uomo, 85 anni, venne arrestato lo stesso 30 luglio scorso in quanto grazie ad una rapida indagine in tandem con la Questura, basata sulle telecamere di videosorveglianza e sulle testimonianze dei presenti, venne individuato poco ore dopo il fatto. La salma della giovane, intanto, è stata trasferita in Sicilia, presso la famiglia per la cerimonia funebre.

Cristina Cardullo, ragazza di 27 anni, lavoratrice da molti anni a Forlì come disegnatrice per il settore tessile, è stata investita mentre attraversava in viale Salinatore lo scorso 30 luglio, proprio davanti a casa sua. Eì spirata dopo quasi 7 mesi di agonia, trascorsi prima all'ospedale Bufalini di Cesena e poi nella struttura per le lungodegenze in stato vegetativo di Montecatone, vicino a Imola. Le sue condizioni erano disperate fin dagli istanti successivi all'impatto, e gli stessi medici - raccontavano lo scorso agosto i familiari della ragazza - non avevano dato speranze di ripresa. Il funerale è fissato per mercoledì alle 15.30, nella chiesa di San Nicolò in viale San Martino.

La tragedia avvenne proprio davanti a casa sua, nei pressi della pizzeria “Al Ponte”. La giovane stava attraversando, quando venne falciata da un'auto che percorreva il viale. Colpita in pieno, venne sbalzata a diversi metri di distanza, con un grosso trauma cranico. L'ambulanza l'aveva portata con un codice di massima gravita all'ospedale Bufalini di Cesena, dove era stata sottoposta, purtroppo invano, a due interventi chirurgici in 24 ore. L'85enne si giustificò spiegando di non aver visto la ragazza mentre attraversava sulle strisce pedonali, che in quel punto sono protette anche da isola spartitraffico in mezzo alla carreggiata.