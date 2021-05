Cade malamente dalla bici dopo un contatto con un'auto: muore volto noto del calcio forlivese

Era noto negli ambienti del calcio forlivese. Un incidente stradale si è portato via Aurelio Mordenti, 68 anni, fedelissimo dell'ArtusiAnna, come calciatore prima e come membro della squadra poi. Il dramma si è consumato giovedì mattina, poco dopo le 10. Stando alla prima ricostruzione dei fatti effettuata dagli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, Mordenti stava pedalando in sella alla sua bici da corsa lungo via Erbosa in direzione della Cervese.

Improvvisamente c'è stato un contatto con un'utilitaria condotta da una sessantenne forlivese. Mordenti è impattato malamente sull'asfalto, riportando gravi lesioni. Fin da subito le sue condizioni sono apparse critiche agli occhi dei soccorritori, che hanno richiesto l'intervento dell'elimedica per accelerare le operazioni. Trasportato al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, il suo cuore si è spento sabato mattina.