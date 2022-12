Schianto frontale nel buio e nella nebbia: muore un anziano in Panda

Schianto nella nebbia, quando ormai albeggiava e il buio contribuiva a limitare ulteriormente la visibilità. Ha avuto un esito mortale l'incidente che si è verificato intorno alle 7.20 di venerdì mattina nella frazione di Rotta, lungo un tratto rettilineo di via Brasini. Nell'incidente è deceduto un anziano di 83 anni, residente nella zona, che era alla guida di una Fiat Panda. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'utilitaria si è schiantata contro un furgone Ducato attrezzato per i mercati ambulanti che procedeva in senso di marcia opposta. Lo schianto è avvenuto a centro strada, con un impatto nei rispettivi spigoli anteriori sinistri.

Ad aver avuto la peggio è stato il conducente della Panda, che è morto sul colpo. Solo lievi ferite per il conducente del mezzo commerciale, un uomo di 50 anni che procedeva in direzione Ravenna. Sul posto si è portata una squadra dei Vigili del Fuoco, che tramite attrezzatura da taglio ha estratto dalle lamiere della autovettura il corpo senza vita dell'anziano. Per consentire le operazione di soccorso, la strada è stata interdetta al traffico, anche considerando la visibilità davvero bassa dovuta alla nebbia. Sul posto personale di Romagna Soccorso e la Polizia Locale di Forlì che ha effettuato i rilievi di legge.