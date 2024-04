Morto in ospedale a Cesena l'uomo che si è schiantato con l’auto contro un muro

Tragedia a Meldola. Non ce l’ha fatta l’uomo, sessantenne, coinvolto nella mattinata di venerdì (26 aprile) in un incidente stradale accaduto in via Giordano Bruno. L’uomo è deceduto dopo essere stato trasportato, con un quadro clinico grave, all’ospedale Bufalini di Cesena. Data la dinamica dell'incidente con l’auto che è andata a sbattere contro il muro di un edificio, si ipotizza che a causare l'uscita di carreggiata possa essere stato un malore improvviso che ha colto l'uomo mentre era alla guida. L'impatto, visti i limitati danni riportati dall'auto, è avvenuto a velocità moderata. L'automobilista era stato soccorso dal personale del 118 e da una squadra dei vigili del fuoco arrivata da Forlì per aiutare a liberarlo dal veicolo. Sul posto si era poi reso necessario l’intervento dell'elicottero del 118. Oltre che dei Carabinieri per i rilievi di legge.