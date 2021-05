Disarcionato dalla moto dopo esser stato colpito da un capriolo: paura lungo la strada per il Muraglione

Colpito da un capriolo mentre stava percorrendo la via del Muraglione. Paura martedì mattina per un motociclista ravennate di 67 anni. L'incidente si è verificato lungo la Statale Tosco Romagnola, intorno alle 12.40, all'altezza del chilometro 138+900, nel territorio di San Godenzo. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, il centauro, che si trovava in sella ad una "Triumph 1000", è stato disarcionato dalla moto dopo esser stato colpito lateralmente da un capriolo. Il motociclista è stato soccorso dal personale sanitario della Misericordia di Rocca San Casciano e trasportato all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano.