Capriolo sbuca all'improvviso: centauro travolto e disarcionato dalla moto, soccorso con l'elimedica

Motociclista trasportato al "Bufalini" di Cesena dopo esser stato travolto da un capriolo. L'incidente dalla rocambolesca dinamica si è verificato lunedì pomeriggio poco prima delle 17 lungo la Statale 67 Tosco-Romagna, all'altezza di Rocca San Casciano. Per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri, il malcapitato centauro è rovinato malamente a terra dopo esser stato colpito da un capriolo che il motociclista stesso non è riuscito ad evitare.

Nell'impatto il conducente del mezzo ha riportato vari traumi, necessitando del trasporto al trauma center del nosocomio cesenate. Per accelerare le operazioni di soccorso i sanitari del 118 hanno richiesto l'intervento dell'elimedica, giunta da Ravenna. L'animale invece si è allontanato, presumibilmente ferito.