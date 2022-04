La sciagura si abbatte sul paese prima della festa: muore 16enne in uno schianto. Palio dell'Uovo annullato

Una sciagura si è abbattuta sulla piccola comunità di Tredozio: nel pomeriggio di venerdì è morto in un incidente stradale un ragazzo di appena 16 anni. Il fatto è avvenuto in località Ottignana, poco dopo le 17. Secondo i primi rilievi il giovane si trovava a bordo di un ciclomotore quando ha urtato contro un mezzo agricolo che lo precedeva. L'impatto è avvenuto contro un rimorchio carico di legna. Il conducente del trattore non si è nemmeno accorto dello schianto posteriore, per via del rumore del mezzo. Per il giovane non c'è stato niente da fare, nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro.

La notizia ha fatto in un baleno il giro del paese della valle del Tramazzo, gettando tutti nello sconforto più cupo. Per questo motivo sono bastati pochi minuti per decidere anche dell'annullamento della principale manifestazione che si tiene in paese: la sagra e il palio dell'Uovo che si sarebbero dovuti tenere a Tredozio domenica e lunedì di Pasquetta. ?Non ce la sentiamo proprio di festeggiare, è un lutto gravissimo per la nostra piccola comunità. Il ragazzo, come tutti i giovani del paese, era anche un volontario della stessa Pro Loco che stava organizzando la manifestazione?, spiega sconsolata la sindaca Simona Vietina, che già annuncia l'intenzione di proclamare il lutto cittadino nel giorno del funerale.