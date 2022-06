Bambina in bici di 11 anni colpita da una macchina in centro: la piccola ferita portata in ospedale

Paura per una bambina colpita da un'auto in centro storico. L'incidente si è verificato intorno alle 17 di martedì, a ridosso sia come orario che come luogo, all'incidente stradale che si è verificato in viale Vittorio Veneto. In particolare lo schianto è avvenuto in via Felice Orsini, dove la bambina di 11 anni stava girando in bicicletta. La giovane ciclista è finita in collisione con un'auto in transito. La bambina è stata portata in ospedale con un codice di media gravità e non in pericolo di vita. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi dell'accaduto.