Auto colpisce un albero che crolla sulla stessa vettura: ferita una famiglia, la più grave è la madre

Una donna, forlivese di 55 anni, è rimasta ferita in modo grave in un incidente stradale da una dinamica decisamente singolare. E' quanto capitato venerdì pomeriggio lungo la strada provinciale 3 della valle delRabbi, tra Fiumana e Trivella, nel comune di Predappio. Il mezzo, una Volkwagen Tuareg, guidata dal marito della donna, forlivese di 54 anni, e con dentro anche due figli ventenni, secondo una prima ricostruzione è uscita dalla carreggiata in corrispondenza di una curva, a quanto pare secondo le prime ipotesi per un colpo di sonno. L'impatto è stato violentissimo: l'auto ha centrato il muro di cinta di un piccolo cimitero, ma prima del muro ha colpito e tagliato di netto alla vbase un alto albero appartenente ad un filare di alberi a ridosso del muro stesso. L'albero divelto è crollato sulla stessa auto, schiacciandola anche dall'alto, tanto che la donna rimasta ferita in modo più grave sedeva sul sedile posteriore.

E' successo intorno alle 15,45. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco che hanno operato con più squadre con l'ausilio anche dell'autogru, estraendo tre persone dall'interno dell'abitacolo, di cui appunto una incastrata. Sul posto personale di Romagna Soccorso con due ambulanze ed elimedica. La 55enne è stata quindi caricata sull'elicottero delle emergenze e portata all'ospedale Bufalini di Cesena con un codice di massima gravità. Presenti anche i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Meldola per i rilievi di legge. Nessuno degli occupanti del mezzo, dopo le prime cure del caso, è risultato in pericolo di vita.