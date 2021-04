Carambola nel campo per due giovani di 19 anni: un ferito grave

L'uscita di strada mentre percorrevano via Trentola, stretta strada di campagna nella zona di Barisano, è stata rovinosa: l'auto si è ribaltata più volte nei campi

L'uscita di strada mentre percorrevano via Trentola, stretta strada di campagna nella zona di Barisano, è stata rovinosa: l'auto si è ribaltata più volte nei campi e i due occupanti sono rimasti sbalzati fuori dal veicolo. E' quanto capitato intorno alle 18,15 di venerdì a Barisano. L'autovettura, una Fiat Punto con due giovani a bordo, stava percorrendo via Trentola in direzione del forese ravennate quando all'altezza del civico 113 e di una lieve curva a sinistra, l'auto è uscita di strada, con un'escursione e una carambola nel campo a destra della carreggiata.

Nell'incidente sono rimasti feriti due giovani di 19 anni, il più grave è stato trasportato con un codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena. Per soccorrerlo è giunto sul posto anche l'elicottero del 118, mentre le ambulanze arrivate sul posto hanno portato l'altro ferito con un codice di media gravità all'ospedale Morgagni di Forlì. Entrambi sono partiti dal luogo dell'incidente in stato cosciente. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco e le pattuglie delle forze dell'ordine per i rilievi di quanto accaduto.