Ancora un incidente su via Cervese: auto si ribalta nel fosso, ferito grave soccorso dall'elicottero

Ancora una grave incidente stradale su via Cervese, dopo quello con esito mortale di sabato scorso. A poche centinaia di metri dal punto in cui è deceduto Gerardo Visone, 59 anni residente a Forlimpopoli, si è verificata un'uscita di strada, con un'auto che è finita ribaltata nel fosso. E' quanto accaduto poco dopo le 14,30 di giovedì tra le frazioni di Caserma e Pievequinta. Una Ford, condotta da un uomo di circa 40 anni e che viaggiava in direzione Forlì, nella curva della Cervese in corrispondenza con via Bastia, è finita fuori strada, capottandosi nel fosso.

Sul posto si sono portati i soccorritori del 118, con i vigili del fuoco. L'uomo è rimasto intrappolato nell'abitacolo dell'auto che ha terminato la sua corsa capovolta sul tetto. Sul posto si è portata pure l'elimedica, l'elicottero delle emergenze che ha caricato il ferito con un codice di massima gravità, per portarlo all'ospedale Bufalini di Cesena. Secondo le prime informazioni non verserebbe in pericolo immediato di vita. La Polizia Locale ha raggiunto il luogo dell'incidente per la gestione della viabilità sulla trafficata arteria provinciale e per la ricostruzione dell'esatta dinamica, nella quale però si esclude il coinvolgimento di altri mezzi.