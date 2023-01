Schianto auto contro bus sulla via Emilia, 5 feriti di cui 4 studenti minorenni. Auto trovata senza assicurazione

Non risultano, per fortuna, feriti gravi nell'incidente che si è verificato intorno alle 14,30 sulla via Emilia, tra Forlimpopoli e Panighina, nelle vicinanze dell'hotel Giannina. Nello schianto sono rimasti coinvolti un autobus di linea e un'autovettura, che si sono scontrati frontalmente quando, secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto, il conducente dell'utilitaria, provenendo da Cesena in direzione Forlì, avrebbe tentato una svolta a sinistra per accedere al passo carraio di un'area privata. Non è riuscito a terminare la manovra, in quanto dal senso di marcia opposto proveniva l'autobus suburbano della linea 125 Forlì-Savignano, contro cui si è schiantato frontalmente.

Nell'incidente sono rimasti ferite 5 persone: 4 ragazzi minorenni tra i 15 e i 17 anni, che erano studenti viaggiatori sul bus: sono stati portati all'ospedale Bufalini di Cesena in condizioni non preoccupanti. Più problematico il quadro del conducente dell'auto, un cittadino straniero residente a Forlimpopoli, portato anch'egli a Cesena con un codice di massima gravità, ma non in pericolo di vita. Illeso, infine, l'autista dell'autobus. Diverse le ambulanze intervenute sul posto, per soccorrere i feriti.

A gestire la complessa ricostruzione dell'incidente è stato nucleo di Bertinoro della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni, mentre i carabinieri sono stati interessati alla gestione della viabilità, che è stata smistata per circa un'ora sulle strade secondarie laterali per via della chiusura della Statale 9. Il blocco della circolazione in entrambi i sensi di marcia si è resa necessaria per lasciare spazio alle operazioni di soccorso e poi per pulire la grande quantità di olio che si è riversata sull'asfalto. La via Emilia è stata quindi riaperta a senso unico alternato, con rallentamenti dato l'intenso traffico dell'arteria, fino a circa le 16.30. L'autovettura incidentata è stata scaraventata nel fosso laterale della strada per l'impatto. Il mezzo è stato rimosso in stato di sequestro, in quanto è risultato poi essere scoperto da assicurazione e privo di revisione.