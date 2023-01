Schianto auto contro autobus di linea: diversi feriti e via Emilia paralizzata

Schianto tra un'auto e un autobus di linea nel primo pomeriggio di giovedì. L'incidente ha causato significativi rallentamenti sulla via Emilia, nel tratto di Panighina, in entrambi i sensi di marcia. Ad originare l'incidente, secondo le prime informazioni, sarebbe stata la svolta a sinistra, verso il passo carrabile di un'area privata, di una Peugeot 206 che procedeva da Cesena verso Forlì. Nel senso di marcia opposto in quel momento stava transitando un autobus di linea 125 di Start Ronagna, in servizio da Forlì verso Cesena.

L'impatto è stato molto violento, distruggendo la parte anteriore dell'auto e danneggiando seriamente anche il muso dell'autobus. Diversi i feriti: il più grave è il conducente dell'auto, uno straniero, portato a Cesena con un codice di massima gravità, ma cosciente. Feriti anche tra i passeggeri dell'autobus, circa 4 secondo le prime informazioni, tutti comunque in condizioni non gravi. Tra i passeggeri feriti anche alcuni studenti minorenni che stavano tornando a casa.

L'incidente si è verificato tra Forlimpopoli e Panighina, all'altezza dell'hotel Giannina. Sul posto, per i rilievi, si sono portati i carabinieri e diverse ambulanze. Il traffico è stato smistato sulle strade secondarie di campagna tra Forlimpopoli e Diegaro. La via Emilia è stata poi riaperta a senso unico alternato, con rallentamenti dato l'intenso traffico dell'arteria.

