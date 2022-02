Drammatica uscita di strada, un uomo muore nell'impatto contro la base di un ponticello

Un incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio poco prima delle 16 ha avuto un esito purtroppo fatale. E' quanto capitato a Santa Maria Nuova, dove intorno alle 15.50 un'auto è finita fuori strada. Una sbandata fatale per un uomo di 46 anni, che è morto sul colpo. Teatro dell'incidente è via Santa Croce, l'asse portante della frazione bertinorese, all'altezza del civico 2924. Lo schianto è avvenuto nel tratto rettilineo tra il semaforo della via Emilia e il paese. Per cause ancora in fase di accertamento, la macchina condotta dal 46enne, residente nel luogo, è finita fuori strada nel fosso laterale mentre percorreva la provinciale in direzione di Santa Maria Nuova. Infine l'impatto con la spalla di un ponticello di accesso ad un'area privata non gli ha dato scampo.

Nello scontro con il basamento del ponte, l'auto, una Renault Scenic, si è accartocciata. Sul posto si sono portati i soccorritori del 118, anche con l'elicottero delle emergenze giunto da Ravenna. I tentativi di rianimare l'uomo nel veicolo incidentato non hanno avuto esiti positivi. Presenti anche i Vigili del fuoco che hanno estratto il cadavere dal veicolo. La polizia municipale è intervenuta sul posto per ricostruire la dinamica dell'incidente in cui, però, non si registra il coinvolgimento di altre persone e mezzi.