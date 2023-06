Auto si capotta in mezzo a viale dell'Appennino: tre feriti e traffico in tilt

Notevoli disagi alla circolazione nel pomeriggio di oggi, martedì, su viale dell'Appennino, a causa del ribaltamento di un'autovettura. L'incidente è avvenuto intorno alle 16 nel tratto compreso tra la rotonda di viale Risorgimento e la rotonda di via del Partigiano, un'area quindi già normalmente ingolfata di traffico tra Vecchiazzano e Ca' Ossi. Si contano 3 feriti, di cui nessuno verserebbe in gravi condizioni.

A innescare il tutto ci sarebbe una Renault Twingo che viaggiava verso il centro e con una persona a bordo. Perr cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, l'utilitaria si è ribaltata su un fianco in mezzo alla carreggiata di viale dell'Appennino. Potrebbe aver urtato il cordolo di un marciapiede e poi un albero. La carambola è terminata con il coinvolgimento di un altro mezzo che proveniva in direzione opposta, una Dacia Sandero con due persone a bordo, solo lievemente ferite.

Sul posto si sono portate tre ambulanze e l'automedicalizzata. Presente anche una squadra della sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì, è intervenuta a Forli all'altezza del civico 443 per incidente stradale per la messa in sicurezza del veicolo ribaltato sulla sede stradale. Si è reso necessaria la chiusura di viale dell'Appennino con ripercussioni di traffico intenso su viale Risorgimento, via del Partigiano e via Quarantola.