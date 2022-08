Paura a Ferragosto, dopo lo scontro l’auto vola nel fosso e si ribalta: ferita soccorsa con l’elimedica

Brutto incidente nel lunedì di Ferragosto in via Del Partigiano, a Forlì. Il fatto è avvenuto intorno alle 19: per cause in fase d’accertamento alla Polizia Locale, sono venuti a collisione un autocarro di piccole dimensioni cassonato e un'utilitaria, una "Fiat Panda". A seguito dello scontro quest'ultima si è ribaltata nel fosso a lato della strada, tra il fossato e un vigneto. I Vigili del Fuoco hanno provveduto ad estrarre la conducente del veicolo ribaltato, per poi affidarla al personale di Romagna Soccorso intervenuto con un’ambulanza e l’elimedica.