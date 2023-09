Paura in autostrada per uno schianto che coinvolge la sindaca di Tredozio Simona Vietina

Grande apprensione per un pauroso incidente in autostrada che venerdì ha coinvolto la sindaca di Tredozio Simona Vietina. L'incidente si è verificato sull’A1, nei pressi di Reggio Emilia. Vietina si stava recando in Emilia proprio per visionare i moduli abitativi per il terremoto. Fortunatamente la sindaca del piccolo comune che sta facendo i conti col sisma pare sia uscita praticamente illesa o solo lievemente ferita. Grande apprensione e choc, con lei in auto viaggiavano altre due persone, una delle quali ferita in maniera più seria. Vietina si è sottoposta agli opportuni accertamenti in ospedale.