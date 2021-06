Pauroso cappottamento in via Lughese: ferito liberato dai Vigili del Fuoco

Via Lughese è stato teatro di un brutto incidente stradale verificatosi nella prima serata di sabato, a Villafranca, poco prima delle 20. Per cause in fase d'accertamento alla Polizia Locale, una "Fiat 500 Elle" è finita ruote all'aria. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, anche con l'autogru. Il personale del 115 ha provveduto ad estrarre la persona dall'abitacolo dell'auto, per affidarlo ai sanitari del 118 che hanno operato con un ambulanza e l'automedica. Il ferito è stato stabilizzato e trasportato all'ospedale per le cure del caso.