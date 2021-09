Pauroso frontale, centauro si schianta contro una vettura

Incidente nel tardo pomeriggio di domenica a Forlì con un centauro 49enne trasportato in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena. L'uomo, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Municipale, stava procedendo lungo via Bologna quando arrivato nei pressi del McDonald si è scontrato frontalmente con una vettura che proveniva in senso opposto con due anziani a bordo. Carambolato sull'asfalto, il motociclista è stato soccorso dal personale del 18 intervenuto sul posto con ambulanza e auto medicalizzata. I sanitari, vista la gravità delle ferite, hanno chiesto l'intervento dell'elimedica. Il 49enne, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito nel nosocomio cesenate col codice di massima gravità.