Pauroso schianto a Roncadello: perde il controllo dell'auto e si ribalta nel canale secco

Potrebbe essere l'asfalto reso viscido dalla pioggia, ma su questo aspetto dovranno fare luce le forze dell'ordine, la causa di una paurosa carambola avvenuta nella prima mattinata di venerdì a Roncadello, lungo via Del Canale. Per cause in fase d'accertamento, un'automobilista ha perso il controllo della "Peugeot" sulla quale viaggiava, finendo pericolosamente ruote all'aria nel canale - fortunatamente secco - che costeggia la carreggiata. L'allarme alla sala operativa del 118 è giunto intorno alle 9.

Sul posto si sono precipitati i sanitari di "Romagna Soccorso", affiancati dai Vigili del Fuoco che hanno provveduto ad estrarre dall'abitacolo la conducente rimasta ferita. La vettura infatti si è ribaltata lato conducente. Una volta liberata, è stata affidata alle cure del personale del 118, che hanno provveduto a trasportarla all'ospedale per le cure del caso. A seguito del sinistro si sono verificati degli incolonnamenti.