Pauroso scontro tra furgone e trattore, un ferito in gravi condizioni al "Bufalini"

Pauroso scontro tra un trattore e un furgone, nel pomeriggio di giovedì, con un ferito trasportato in gravi condizioni al "Bufalini" di Cesena. L'incidente si è verificato verso le 15.30 sulla SS 67 nel comune di Rocca San Casciano dove, per cause ancora in corso di accertamento, i due mezzi sono venuti a collisione. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Rocca che hanno provveduto a mettere in sicurezza il frugone e il mezzo agricolo mentre, nel frattempo, i sanitari del 118 si sono occupati dei feriti. Il più grave, del quale non sono state fornite le generalità, è stato trasportato nel nosocomio cesenate in eliambulanza.