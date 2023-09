Travolto mentre attraversa sulle strisce: trentenne trasportato d'urgenza al Bufalini

Trasportato d'urgenza all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Un trentenne è rimasto ferito in modo grave in un incidente stradale verificatosi giovedì sera, poco prima delle 22, in via Vespucci, all'altezza dell'"Abc Mercatone". Secondo quanto ricostruito dagli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale di Forlì, il giovane stava attraversando in corrispondenza dell'attraversamento pedonale, quando è stato investito da una "Toyota" condotta da un anziano. Il ferito è rovinato sull'asfalto con gravi lesioni. Soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato anche con l'auto col medico a bordo, è stato trasportato col codice di massima gravità al trauma center del nosocomio cesenate per le cure del caso. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi di legge.