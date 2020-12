Sciagura in viale dell'Appennino: pedone muore travolto sulle strisce pedonali

Sciagura stradale nella prima serata di mercoledì in viale dell'Appennino, a San Martino in Strada. Un 64enne ha perso la vita dopo esser stato travolto mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. Il dramma si è consumato poco dopo le 18.15. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, che hanno tentato di strappare alla morte il pedone con il massaggio cardiaco, ma purtroppo senza esito. La dinamica è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese.

Secondo quanto ricostruito, l'auto, una "Seat Leon" condotta da un 55enne, stava percorrendo l'arteria con direzione di marcia Predappio-Forlì, quando, all'altezza del civico 394, tra via Cangini e via Zoli, ha travolto il pedone che stava attraversando sulle strisce. In quel momento le condizioni atmosferiche erano avverse per la pioggia battente.

Il passante è stato caricato sul parabrezza, per poi rovinare sull'asfalto a decine di metri di distanza dal punto di impatto privo di sensi. Il personale di "Romagna Soccorso" ha tentato di rianimarlo col massaggio cardiaco, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi di legge. Presente in loco anche una pattuglia della Guardia di Finanza che ha coordinato la viabilità.