Tragedia sfiorata nel centro di Forlimpopoli: auto travolge due pedoni sulle strisce

Un incidente che poteva avere conseguenze drammatiche, con due uomini travolti da un'auto mentre stavano attraversando sulle strisce pedonali. Grave incidente stradale nella prima serata di martedì, poco dopo le 19, a Forlimpopoli in via Matteotti (la via Emilia 'vecchia' per intenderci), davanti al ristorante "Anna". Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri (sul posto hanno operato i militari della locale stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Meldola), un 64enne ed un 62enne (conoscenti, ma che non si trovavano insieme), stavano attraversando contemporaneamente la carreggiata sulle linee zebrate, quando sono stati investiti da un'auto condotta da un settantenne procedeva lungo l'arteria con direzione di marcia Cesena-Forlì. Nell'impatto i due pedoni hanno riportato lesioni, venendo soccorsi dai sanitari del 118, che hanno operato con più ambulanze. Il più grave è stato trasportato col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, ma non è in pericolo di vita, mentre l'altro pedone ha riportato diverse fratture.