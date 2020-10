Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero: ferito un 21enne

Brutto incidente stradale nel cuore della nottata tra lunedì e martedì lungo la Provinciale 3 del Rabbi, nel tratto che prende il nome di via Della Libertà. Un predappiese di 21 anni è rimasto ferito in modo grave dopo essersi schiantato con la sua utilitaria, una "Lancia Y", contro un albero. Il fatto è avvenuto intorno alle 2 e la dinamica dei fatti è al vaglio dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Meldola. Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118, intervenuti con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, e trasportato col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.

Fortunatamente non è in pericolo di vita: i medici l'hanno giudicato guaribile con una prognosi iniziale di almeno quaranta giorni. Nello schianto il ragazzo ha riportato diverse fratture. Dai primi accertamenti svolti dagli uomini dell'Arma non risultano altri mezzi coinvolti: il 21enne, risultato negativo all'alcol-test, ha perso il controllo autonomamente dell'auto all'altezza del cimitero di San Cassiano, finendo quindi contro un albero.

Foto di repertorio