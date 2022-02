Perde il controllo del camion e rimane sospeso con la motrice sul cavalcavia. Paura in A14

Paura nella prima mattinata di mercoledì lungo l'autostrada A14 Bologna-Taranto, dove un autoarticolato è fuoriuscito autonomamente all'altezza dello svincolo di Forlì. Il fatto è avvenuto poco dopo le 7.30. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Forlì, il mezzo pesante, adibito al trasporto di resina, era partito da Bergamo e diretto a San Marino. Giunto all'altezza di Forlì, l'autotrasportatore ha perso il controllo del mezzo, rimanendo con la motrice in bilico sul cavalcavia all'altezza dello svincolo. Il camionista nell'impatto ha riportato lesioni, venendo trasportato all'ospedale in ambulanza. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Il traffico ha subito delle ripercussioni per consentire le operazioni di rimozione del mezzo ad opera del soccorso stradale.