Perde il controllo dell'auto e finisce contro vetture in sosta: ipotesi improvviso malore

E' al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale di Forlì la dinamica di un incidente stradale verificatosi lunedì mattina, poco prima delle 10, in viale Roma, all'altezza della rotonda con via Seganti. Un uomo, alla guida di una "Citroen C3" stava percorrendo l'arteria principale in direzione di Cesena, quando, all'uscita della rotonda, ha perso il controllo della vettura, disegnando una traiettoria da destra verso sinistra ed impattare contro alcune auto in sosta.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, ma fortunatamente le condizioni dell'automobilista non erano gravi. La Polizia Locale sta ricostruendo la dinamica del sinistro, anche raccogliendo alcune testimonianze. Non si esclude che all'origine vi sia un improvviso malore. Il ferito, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale per le cure del caso.