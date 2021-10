Perde il controllo dell'auto e si schianta a bordo strada: il mezzo si ribalta, ferito un uomo

Pauroso incidente stradale poco dopo mezzogiorno di sabato a Forlì. Intorno alle 12.45 un'auto con a bordo una persona è finita nel fosso in via Cavedalone (zona San Giorgio) per poi ribaltarsi completamente. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con l'ambulanza e due squadre dei Vigili del Fuoco di Forlì. Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto ed estrarre dell'abitacolo del Suv un uomo per affidarlo al personale di Romagna Soccorso. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Per i rilievi di rito è intervenuta sul posto anche la Polizia Locale.