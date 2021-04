Perde il controllo dell'auto e si schianta nel fosso: pauroso incidente in A14

Presenti due squadre dei Vigili del Fuoco di Forlì, che hanno provveduto ad estrarre il ferito dall'abitacolo. Il paziente è stato quindi trasportato in ambulanza all'ospedale per le cure del caso

Pauroso incidente giovedì pomeriggio lungo il tratto forlivese dell'autostrada A14 Bologna-Taranto, in corrispondenza del chilometro 83 sud. Per cause in fase d'accertamento agli agenti della Polizia Autostradale di Forlì, il conducente di un'utilitaria ha perso improvvisamente il controllo dell'auto, carambolando fuori strada. L'allarme alla sala operativa al 118 è giunto poco dopo le 16. Sul posto il personale di "Romagna Soccorso" è intervenuto con un'ambulanza e l'elimedica decollata da Ravenna. Presenti anche due squadre dei Vigili del Fuoco di Forlì, che hanno provveduto ad estrarre il ferito dall'abitacolo. Il paziente è stato quindi trasportato in ambulanza all'ospedale per le cure del caso.