Perde il controllo dell'auto e si schianta tra i rovi: soccorsa con l'elimedica

Rocambolesco schianto in auto nel primo pomeriggio di mercoledì, poco prima delle 13.30, a Piandispino. Il fatto è avvenuto lungo la Provinciale 78: per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Meldola, una meldolese di 46 anni ha perso il controllo della vettura, una "Lancia Y", impattando nella vegetazione adiacente la scarpata, incastrandosi tra i rovi. Benchè ferita, la è riuscita ad uscire autonomamente dall'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed i sanitari del 118, che hanno operato anche con l'elimedica per accelerare le operazioni di soccorso. Inizialmente si temeva per un possibile trauma al bacino per la donna, ma fortunatamente le sue condizioni sono apparse meno gravi di quanto inizialmente temuto. Trasportata con l'elicottero al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, i medici le hanno riscontrato un lieve trauma cranico. E dopo alcune ore è stata dimessa.