Perde il controllo dell'auto, finisce nel fosso e impatta contro un ponticello: ferito 46enne

E' un modiglianese di 46 anni ad esser rimasto ferito in un incidente stradale, avvenuto lunedì pomeriggio sulla strada provinciale Modiglianese tra Faenza e Modigliana, in località Marzeno all'altezza del cimitero. Il fatto è avvenuto intorno alle 15.40 in via Modigliana. Per cause in fase d'accertamento alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, il conducente della Volkswagen Polo ha perso il controllo del mezzo mentre procedeva in direzione della città manfreda, finendo prima nel fosso e poi contro la spalletta in cemento di un ponticello. Il ferito è stato soccorso dai Vigili del Fuoco e dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, e trasportato col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.