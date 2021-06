Perde il controllo, urta un'auto e finisce ruote all'aria: rocambolesco schianto in via Ravegnana

Rocambolesco incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze fisiche per la conducente, nella prima mattinata di venerdì poco dopo le 8 in via Ravegnana, all'altezza della palestra "Record". L'automobilista, una cinquantenne, stava percorrendo l'arteria in direzione centro, quando, nell'affrontare la rotonda che interseca con lo svincolo della Tangenziale, ha perso il controllo del mezzo - una "Fiat 500" -, colpendo un veicolo proveniente dalla direzione opposta per poi cappottarsi al centro della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i Vigili del Fuoco, mentre gli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale ha provveduto ai rilievi di legge. Pare che l'automobilista, per cause ancora da chiarire, abbia urtato il cordolo che delimita il marciapiede, manovra che ha innescato la carambola. La ferita è stata stabilizzata e trasportata in ospedale per le cure del caso. L'arteria è stata interdetta temporaneamente alla circolazione in entrambi i sensi di marcia, con problemi di traffico anche dovuti all'orario di punta per spostamenti verso le attività lavorative.

Foto di un lettore, Davide Briganti