Morì mentre andava a lavorare nei campi su un'auto piena di migranti, assolto il conducente del mezzo

Una morte che avvenne il 14 agosto di ben 8 anni fa, sulle strade di campagna del Forlivese e in una macchina che trasportava un gruppo di immigrati del Bangladesh diretti a lavorare nei campi. L'incidente ebbe dei contorni assurdi: l'auto con le 5 persone a bordo, infatti, si schiantò contro un albero caduto in terra in una giornata di sole e senza maltempo. Per quel tragico decesso è arrivata la sentenza di primo grado in Tribunale a Forlì, con l'assoluzione dell'unico imputato, il conducente della Fiat Punto su cui viaggiava il gruppo di lavoratori.

I reati contestati al conducente erano quelli di omicidio colposo e lesioni stradali, ma anche della guida sotto l’effetto delle sostanze stupefacenti. Il Giudice Ilaria Rosati del Tribunale di Forlì, mercoledì ha emesso però una sentenza contraria alle ipotesi accusatorie, con un'assoluzione perché il fatto non sussiste. L’imputato era difeso dall’avvocato Gianluigi Biondi del Foro di Forlì. Presenti anche, oltre alla pubblica accusa, due parti civili, i cugini del deceduto, e l’assicurazione quale responsabile civile.

Nelle prime ore della mattina del 14 agosto 2014, l’imputato, oggi 55 anni, stava accompagnando alcuni colleghi sul posto di lavoro, quando l’auto si schiantò contro un albero caduto sulla carreggiata nella campagna forlivese, sulla via Rio Bonzanino. Sull’auto viaggiavano altre 4 persone, fra le quali quella che si trovava nel posto anteriore del passeggero - Islam Amerul di 33 anni - morì sul colpo. Le altre tre sui sedili posteriori subirono lesioni di varia gravità. Per quel decesso si trovò a rispondere il conducente dell'auto, nell'ipotesi che l'albero fosse già presente sulla carreggiata e che quindi il pericolo fosse evitabile con una frenata.

Dall’istruttoria – con la questione passata ai periti - è emerso che l’albero era ammalorato ed è caduto perchè “fradicio alla base e alla fine del proprio ciclo vitale", ma non è stato possibile chiarire se lo stesso fosse già caduto sul manto stradale nella notte o all’esatto momento del passaggio dell'auto, sia analizzando i danni subiti dall’auto sia per la posizione statica finale della stessa nonché dell’albero. Non particolarmente decisive neanche le testimonianze delle altre persone presenti in macchina, dato che una dormiva e gli altri hanno riportato ricordi confusi.

In merito alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, è emerso che non si poteva escludere che la positività alle sostanze stupefacenti rilevate (morfina e oppiacei) fosse diretta conseguenza della terapia somministrata all’imputato in ambulanza e all’ospedale di Faenza, dove, per l’appunto, a causa delle gravi ferite riportate erano stati somministrati farmaci oppiodi per la cura del dolore.

L’istruttoria è stata particolarmente lunga (quasi 5 anni), e ha visto l’alternarsi di 3 giudici, l’escussione di una dozzina di testimoni (dai testimoni oculari, agli agenti operanti, ai tecnici di bacino e ai medici intervenuti) oltre che del consulente tecnico della Procura di Forlì e dell' ing. Mirko Fanelli nominato dal difensore dell’imputato. Dalle testimonianze è emerso, inoltre, come la stessa mattina l’imputato avesse già transitato due volte, andata e ritorno, sulla via Rio Bonzanino per accompagnare altri colleghi sul lavoro, circostanza che ha dato ulteriore forza alla tesi difensiva dell’avvocato Gianluigi Biondi della caduta dell’albero nell’immediatezza dell'ultimo transito fatale del veicolo, caduta che ha reso impossibile per l’imputato evitare l’urto con la pianta. all’istruttoria emergeva anche che l’auto viaggiava nei limiti di velocità previsti per quel tipo di strade e che la visibilità della strada risultava verosimilmente buona.