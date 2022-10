Auto finisce fuori strada in A14, un ferito portato in elicottero al Bufalini

E' uscito di strada, secondo le prime informazioni, in modo autonomo, finendo con l'auto nella scarpata laterale. E' l'incidente che si è verificato giovedì mattina intorno alle 8,15 lungo la carreggiata nord dell'A14, nei pressi del casello di Forlì. L'autovettura, condotta da un uomo e con solo il conducente a bordo, si è ribaltata nel fossato laterale all'altezza del km 82. I vigili del fuoco di Forlì hanno lavorato con due squadre, tagliando le portiere incastrate e liberando così il ferito, sempre cosciente durante l'intervento. L'uomo è stato quindi affidato alla cure del 118, il cui personale è giunto sul posto con l'ambulanza e l'elicottero delle emergenze. Il ferito è stato infine portato con un codice di massima urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi della dinamica. Solo lievi rallentamenti al traffico, in quanto non si è resa necessaria la chiusura dell'autostrada.